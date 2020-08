I dubbi di Messi alimentano i sogni dell’Inter: sfida al City e Psg (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lionel Messi continua non proferire parole in questa caldissima estate per il Barcellona: Inter, Psg e City sognano La galassia Suning e Steven Zhang sono pronti a mettersi in concorrenza con gli emiri di Psg e Manchester City per Lionel Messi. Il campione argentino continua a non esporsi e fa “parlare” suo padre. Il 6 agosto il papà-manager della Pulce ha ottenuto la residenza a Milano con domicilio in via Joe Colombo (a due passi dalla sede dell’Inter), ora si viene a sapere che il 3 luglio Messi senior ha aperto una partita Iva alla Camera di Commercio milanese. Il motivo per il quale l’argentino ha voluto spostare i suoi affare in Lombardia è presto detto: la nuova attività gli porterà dei benefici fiscali evidenti. Grazie alle recenti normative ... Leggi su calcionews24

