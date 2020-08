I contagi salgono come prima del lockdown. Che succede in Italia (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'incremento dei nuovi casi di coronavirus, che oggi sono 642, si allinea ai numeri dei giorni antecedenti al lockdown del 10 marzo. Il 4 marzo l'incremento dei nuovi casi era stato di 587 mentre il 6 marzo si erano toccati i 778 nuovi casi. Sono, infatti, 642 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 403. Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 255.278. Lo rilevano i dati elaborati dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi si registrano inoltre 7 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.412. Il totale degli attualmente positivi è di 15.360, di questi 866 sono ricoverati con sintomi, 66 sono in terapia intensiva (ieri erano 58) e 14.428 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su iltempo

