“I bambini sono come le scimmiette” e dondola la figlia neonata a testa in giù: influencer arrestato (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tenuta per un tallone come una bambola e fatta dondolare come “una piccola scimmia“, a sole sei settimane. Il padre della bambina sembrava averlo preso come un gioco, incurante della salute della figlia neonata, mentre seduto in un bosco sorride alla fotocamera del cellulare che riprende tutto. Il video è diventato virale con oltre tre milioni di visualizzazioni. Igor Kravtasov, un aspirante influencer russo di 35 anni, è stato arrestato dalla polizia. La storia è stata raccontata dal sito di informazione locale Kubnews, e poi rilanciata dal Daily Star: il video è stato girato vicino a Sochi, nella regione occidentale di Krasnodar Krai. Fermato insieme alla moglie, la 27enne Darya Getmanskaya, resterà in ... Leggi su ilfattoquotidiano

amnestyitalia : Decine di migliaia di bambini nella Repubblica Democratica del Congo sono costretti a lavorare nelle miniere di cob… - amendolaenzo : Oggi sono a Sant'Anna di Stazzema per ricordare le vittime dell'eccidio nazifascista che, 76 anni fa, ha portato vi… - paintingcolours : RT @shadowsjagi: hoseok ha donato 100 milioni di won (circa 71.000 euro) ai bambini bisognosi. È membro del Green Noble Club di ChildFund K… - Rocco_italiano2 : RT @EmilioRavizza: NON NE POSSO PIÙ DI VEDERE BAMBINI DISPERATI AFFAMATI MACILENTI DISTRUTTI CON SOTTO QUALCUNO CHE CHIEDE DEI QUATTRINI NO… - armaniicomio : perchè i bambini sono così irritanti -

Ultime Notizie dalla rete : bambini sono Bambini: volere loro bene, volere il loro bene Altalex Lavoretti con carta e cartoncino da fare a casa, prima di cominciare la scuola

Ormai i giorni che separano i bambini dall’inizio della scuola sono pochi, ma dopo i mesi estivi a casa e i precedenti di lockdown sembrano proprio non passare più Ormai i giorni che separano i bambin ...

Mobili nei corridoi per fare spazioI genitori avvertono: lezioni in aula

Le modalità per il rientro in sicurezza a scuola sono ancora un rebus. In Puglia le porte degli istituti si riapriranno più tardi, il 24 settembre, per via delle elezioni regionali. Ma il tempo string ...

Ormai i giorni che separano i bambini dall’inizio della scuola sono pochi, ma dopo i mesi estivi a casa e i precedenti di lockdown sembrano proprio non passare più Ormai i giorni che separano i bambin ...Le modalità per il rientro in sicurezza a scuola sono ancora un rebus. In Puglia le porte degli istituti si riapriranno più tardi, il 24 settembre, per via delle elezioni regionali. Ma il tempo string ...