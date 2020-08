“Ho fatto il test per il Covid”. Elettra Lamborghini, dopo il tour annullato il terribile sospetto. E pubblica i risultati dell’esame (Di mercoledì 19 agosto 2020) Elettra Lamborghini ha aggiornato i suoi fan sulle proprie condizioni di salute dopo la cancellazione del tour dovuta al mancato rispetto delle misure di sicurezza da parte dei locali durante le serate estive. Pur se contestata, ad esempio da Selvaggia Lucarelli che ha fatto notare come abbia preso questa decisione solo dopo lo scoppio delle polemiche, la Lamborghini ha dato un segnale importante. Lo stesso hanno fatto altri cantanti e deejay – come non menzionare Gigi D’Agostino – che hanno preferito sospendere le proprie serate per evitare che i contagi aumentassero. Scelta lungimirante, non c’è dubbio, visto che è recente la decisione del governo di chiudere le discoteche e imporre l’uso ... Leggi su caffeinamagazine

