"Ho cercato dove gli altri non sono andati e l'ho trovato" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giuseppe Di Bello è il 55enne ex carabiniere in congedo che questa mattina ha trovato i resti che per gli investigatori sono quasi certamente di Gioele Roberto Chifari "Ho cercato dove gli altri non sono andati e l'ho trovato. Trovarlo è stato un dono di Dio. Il povero corpicino era martoriato, straziato dagli animali". Lo ha detto Giuseppe Di Bello, il 55enne ex carabiniere in congedo, originario di Capo d'Orlando che alle 10.28 di questa mattina ha trovato i resti, che per gli investigatori sono quasi certamente quelli di Gioele. Il ritrovamento è avvenuto in una collina impervia di Caronia, a circa 200 metri dalla Messina-Palermo. L'uomo aveva con sè un falcetto con cui si ... Leggi su ilgiornale

