Highlights Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 93-100, gara-1 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il VIDEO con gli Highlights di Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 93-100, match dei playoff NBA 2020. Alla sirena finale sono 34 i punti messi a referto da Damian Lillard (con 6 triple, 5 rimbalzi e 5 assist), ancora una volta protagonista e trascinatore dei Blazers. Inizia con una sconfitta l’avventura di LeBron James ai playoff, giocando una super partita e chiudendo con 23 punti, 17 rimbalzi e 16 assist. Il miglior realizzatore in casa Lakers è Anthony Davis, autore di 28 punti con 11 rimbalzi, ma con modeste percentuali dal campo: l’ex Pelicans chiude con 8 su 24 al tiro e 0 su 5 dalla lunga distanza, non riuscendo mai a incidere con i piedi oltre ... Leggi su sportface

