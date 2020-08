Highlights Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 123-108, gara-1 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il VIDEO con gli Highlights di Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 123-108, match dei playoff NBA 2020. I Rockets impongono la loro superiorità e disinnescano i Thunder in entrambe le metà campo, cavalcando un James Harden in totale controllo della serie dal punto di vista tecnico, tattico ed emotivo e una panchina sorprendentemente produttiva. l Barba vince decisamente il primo duello contro Chris Paul: per lui 37 punti e 11 rimbalzi con eccellenti percentuali in soli 34 minuti. L’unica nota positiva per OKC è la partita di Danilo Gallinari, miglior realizzatore dei suoi con 29 punti e per larghi tratti l’unica fonte di attacco per la squadra nei 33 minuti ... Leggi su sportface

VIDEO - Highlights Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 123-108, gara-1 playoff NBA 2020 Sportface.it NBA Highlights: Houston-OKC Thunder 123-108 (gara-1)

NBA Highlights: Houston-Philadelphia 96-134

