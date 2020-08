Highlights e gol Lione-Bayern Monaco 0-3, Champions League 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gli Highlights VIDEO e i gol di Lione-Bayern Monaco 0-3, gara valevole per la semifinale di Champions League 2019/2020. I tedeschi volano in finale grazie alla doppietta di Serge Gnabry e al 3-0 firmato da Robert Lewandowski, a segno da nove partite consecutive. Adesso la finale contro il Paris Saint Germain, in programma domenica 23 agosto. Leggi su sportface

EasySoccerNews : RT @EasySoccerNews: MANCHESTER CITY-LIONE 1-3 - TUTTI I GOL E GLI HIGHLIGHTS - 15/08/2020 - infoitsport : Lipsia-Psg 0-3: video, gol e highlights della partita di Champions League - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: BARCELLONA-BAYERN MONACO 2-8 - TUTTI I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: BARCELLONA-BAYERN MONACO 2-8 - TUTTI I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA - EasySoccerNews : BARCELLONA-BAYERN MONACO 2-8 - TUTTI I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA -