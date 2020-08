Hezbollah colpevole della bomba contro Hariri (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ieri quando è uscita la sentenza del Tribunale speciale delle Nazioni Unite, all’Aja, sull’attentato dinamitardo che nel 2005 uccise Rafik Hariri c’è stato un equivoco. Qualcuno ha detto che la sentenza non prova un legame diretto tra l’assassinio di Hariri e il gruppo armato libanese Hezbollah e la Leggi su ilfoglio

ggramaglia : RT @fscodeleo: ?? Domani 7.10 in diretta @RadioRadicale con @ggramaglia converseremo con @marcast5 sulla condanna di un membro di Hezbol… - Infoconte : Un solo colpevole, e assoluzione per il Movimento #Hezbollah e la Siria Si è concluso così, a 15 anni dai fatti e a… - stefanialimiti : Il Tribunale speciale per il #Libano ha stabilito che solo 1 dei 4 imputati è colpevole dell'omicidio dell'ex premi… - angiotti : @stefanialimiti In realtà da quello che leggo su Repubblica dei 4 accusati, Salim Ayyash è stato giudicato colpevol… - morry74 : Visto su @euronewsit : Libano: un membro di Hezbollah giudicato colpevole dell'omicidio dell'ex premier Hariri -