Hearthstone: L'Accademia di Scholomance - recensione (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'Accademia di Scholomance, l'ultima espansione di Hearthstone, il gioco di carte digitali targato Blizzard, è uscita da poco meno di due settimane ed ora, dopo aver fatto stabilizzare il meta, tiriamo le somme di quella che potrebbe essere una delle più importanti release del gioco.Importante nel senso che "o la va o la spacca".Ormai da qualche tempo (anni) l'indice di gradimento di Hearthstone va a ondate abbastanza regolari: picco nel periodo di rilascio di nuovi contenuti, poi sempre più in calo fino ad arrivare alla nuova release, che riporta in alto l'audience e il gradimento. Ma i valori medi sono comunque in calo. Leggi altro... Leggi su eurogamer

