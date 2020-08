Harry e Meghan «vogliono diventare i royal di Hollywood»: ecco il loro progetto «top secret» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Harry d’Inghilterra e Meghan Markle dallo scorso luglio hanno traslocato col piccolo Archie in una meravigliosa villa a Montecito, cento miglia a nord di Los Angeles, nella contea di Santa Barbara. Un paradiso che li pone di diritto nell’Olimpo dei vip hollywoodiani: i loro nuovi vicini di casa sono, infatti, Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow ed Ellen DeGeneres. Una scelta non casuale. I due, infatti, dopo le dimissioni dalla famiglia reale britannica, avrebbero un piano, come ha svelato un insider a Variety: «Vogliono diventare i royal di Hollywood». Il principe e l’ex attrice starebbero starebbero infatti proponendo «un progetto top secret ai dirigenti di varie società di media tra cui la NBC Universal». La coppia avrebbe incontrato anche Bonnie Hammer, presidente della Nbc Universal, che Meghan conosce dai tempi di Suits. La duchessa, tuttavia, non avrebbe intenzione di tornare a recitare. Lei e il marito vorrebbero conquistare la Mecca del cinema in veste di produttori. Leggi su vanityfair

