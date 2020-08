Hamilton prende le difese di Vettel: “provo empatia per lui, ecco cosa penso della sua situazione” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Una settimana di stop per i piloti della F1 prima di tornare in pista, in Belgio, ma non mancano gli argomenti per parlare del mondo a quattro ruote e dei suoi protagonisti. Dopo l’addio di Vettel alla Ferrari, Lewis Hamilton si è schierato dalla parte del tedesco, adesso in trattativa con la Racing Point. Peter Fox/Getty Images“Ho fatto dei commenti in passato, ma ho visto la gara difficile fatta da Sebastian a Silverstone e tutto quello che posso fare è provare empatia per lui, a causa della posizione in cui si trova. Provo a essere comprensivo. Anche perché non può essere una grande sensazione sentirsi dire che il tuo team non vuole continuare con te, soprattutto quando si corre per una squadra per cui dai il cuore. penso che il modo in ... Leggi su sportfair

infoitsport : Al Gran Premio di Spagna Hamilton fa 88 e prende il largo in ottica mondiale - DespricableMe : RT @sole24ore: Al Gran Premio di Spagna Hamilton fa 88 e prende il largo in ottica mondiale - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Al Gran Premio di Spagna Hamilton fa 88 e prende il largo in ottica mondiale - RobRe62 : RT @sole24ore:Al Gran Premio di Spagna Hamilton fa 88 e prende il largo in ottica mondiale - CarlottaMiller_ : RT @sole24ore: Al Gran Premio di Spagna Hamilton fa 88 e prende il largo in ottica mondiale -