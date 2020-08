Hai i piedi come Chiara Ferragni? Non sono brutti, sono “di Venere”! (Di mercoledì 19 agosto 2020) I piedi di Chiara Ferragni sono brutti? Sgraziati? Assolutamente no: sono identici ai piedi di Venere e sono un segno di bellezza (per i greci). Le icone di bellezza cambiano drasticamente nel corso del tempo ma, a quanto pare, Chiara Ferragni e la Dea Venere non hanno in comune soltanto la pelle diafana, i capelli biondi e … L'articolo Hai i piedi come Chiara Ferragni? Non sono brutti, sono “di Venere”! è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

nocturnalit_y : @pijamino ma che senso ha lavarsi prima il corpo inizierai prima dall'alto no? cominci a lavarti dai piedi e quando… - FrNappi : @TuaSorella_85 @caotica1989 Hai tutta Twitter ai tuoi piedi ?? - M16dicembre1899 : RT @FuSignorina: Rt se anche tu, in spiaggia, hai sempre una bottiglietta d'acqua a portata di mano per sciacquare i piedi prima di sdraiar… - Paola30502511 : @polvpette L hai detto, sono una signora!E per diventarlo,nn ho mai avuto paura di gente come te che han bisogno di… - ciaosonoladea : mado la mia voglia di vivere oggi è sotto hai piedi :) -

Ultime Notizie dalla rete : Hai piedi Sai perché il collutorio è fantastico per i talloni screpolati? La risposta ti lascerà senza parole. Proiezioni di Borsa P!nk fiera delle sue cosce grosse: "Dio me le ha date perché sapeva le avrei usate"

“Ero solita chiedermi perché mai Dio mi avesse dato cosce tanto massicce. Poi ho capito che sapeva che le avrei usate”. ha scritto P!nk sul suo profilo Instagram, a commento di uno scatto che la ritra ...

“Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele”, il marito ne è certo. Le ombre sull’ipotesi suicidio

“Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele. Inoltre non aveva paura dei cani”, ne è certo Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele di 4 anni scomparso il 3 agosto. Il piccolo è scomparso mentre era i ...

“Ero solita chiedermi perché mai Dio mi avesse dato cosce tanto massicce. Poi ho capito che sapeva che le avrei usate”. ha scritto P!nk sul suo profilo Instagram, a commento di uno scatto che la ritra ...“Viviana non avrebbe mai ucciso Gioele. Inoltre non aveva paura dei cani”, ne è certo Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele di 4 anni scomparso il 3 agosto. Il piccolo è scomparso mentre era i ...