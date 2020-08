“Ha dimenticato il reggiseno”. Veronica Maya, l'occhio scivola nel primo piano “destabilizzante”: scollatura esagerata | Guarda (Di mercoledì 19 agosto 2020) Veronica Maya si sta godendo le sue vacanze alle isole Eolie, da dove non disdegna qualche bella foto da condividere con i suoi follower di Instagram. Parigina di nascita ma campana d'adozione, la 43enne conduttrice televisiva è ancora molto avvenente. Lo ha dimostrato chiaramente in uno degli ultimi post pubblicati sui social, in cui la Maya indossa un abito dai tagli vertiginosi che mette in risalto le sue “grazie” in una scollatura mica da ridere. “Ho colto tante sfumature di te, semplici e sinceri attimi della tua anima…”, ha scritto la conduttrice tv a corredo del post, ricevendo una pioggia di apprezzamenti. Il fatto che fosse senza reggiseno ha poi mandato in visibilio certi fan, che parlando di sfumature hanno detto che “sono molte più di 50 e molto più ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoHa dimenticato