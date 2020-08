Gullit: «Koeman? Con l’Olanda ora avrebbe vinto di più» – VIDEO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gullit dice la sua sulla scelta di Koeman di lasciare la guida dell’Olanda per andare al Barcellona – VIDEO Ruud Gullit dice la sua sulla scelta di Ronald Koeman di lasciare la guida dell’Olanda per andare al Barcellona. Le sue parole. «Nel suo contratto con la nazionale olandese c’era una clausola che gli permetteva di andarsene nel caso in cui si fosse presentata l’occasione di allenare il Barcellona, il club dei suoi sogni. La Federcalcio olandese ha accettato questa cosa e ora il momento è arrivato. È un peccato perchè credo che Koeman abbia fatto un grande lavoro con la Nazionale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

