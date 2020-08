Guerini raffredda l’alleanza con i grillini, ma il Pd non ha il coraggio di votare No al referendum (Di mercoledì 19 agosto 2020) Che Lorenzo Guerini, da solo, abbia la forza di correggere la linea dell’AS (Alleanza strategica Partito democratico – Movimento 5 stelle) voluta da Dario Franceschini e Goffredo Bettini è tutto da vedere. Però il fatto nuovo c’e, perché si tratta non solo di un importante ministro ma soprattutto del leader di quella corrente di maggioranza del pancione zingarettiano che si chiama “Base riformista” di cui fanno parte i renziani che non hanno seguito Renzi nella sua scissione. In un lungo articolo per il Foglio, Guerini ha derubricato l’AS a fatto meramente tattico, utile a tenere in piedi il governo, ma ben lontano dall’ipotesi di una crescente convergenza al limite della saldatura come ipotizzato da Franceschini. In questo quadro, il ministro della Difesa ha rilanciato il protagonismo del ... Leggi su linkiesta

