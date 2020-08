Grindstone, dagli sviluppatori di Below, è una piccola perla in arrivo su Switch (Di mercoledì 19 agosto 2020) Svelato ieri durante il Nintendo Indie World Showcase, Capybara Games ha annunciato formalmente l'arrivo del puzzle game Grindstone su Nintendo Switch, con un'uscita prevista per il prossimo autunno.Dopo aver accolto i plausi del pubblico con i titoli passati come Might & Magic: Clash of Heroes, Critter Crunch, Below e Sword & Sorcery EP, ora toccherà a questo particolare ibrido puzzle, strategico e azione a turni, stupire i videogiocatori.In Grindstone, i giocatori dovranno affrontare numerosi nemici, conquistare dungeon e scoprire una grande quantità di loot, affinando le proprie abilità di puzzle solving in un gioco di color-matching semplice solo all'apparenza, ma pieno di strategia e profondità.Leggi altro... Leggi su eurogamer

