Greta Thunberg, 2 anni fa il primo sciopero per il clima: “Abbiamo assistito a disastri naturali in tutto il mondo. E’ solo l’inizio” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “In questi ultimi due anni il mondo ha emesso anche oltre 80 miliardi di tonnellate di CO2. Abbiamo assistito a continui disastri naturali in tutto il mondo. Molte vite e mezzi di sussistenza sono andati persi, e questo è solo l’inizio“: è quanto ha affermato Greta Thunberg sul Guardian, a due anni dal suo primo sciopero scolastico in difesa del clima, che nel mondo ha ispirato milioni di persone. Greta e altri studenti ha spiegato, sul Guardian, che i leader avevano parlato di una “crisi esistenziale, ma quando si tratta di agire, siamo ancora in uno stato di ... Leggi su meteoweb.eu

