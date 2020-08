Governo, Fassina (Leu): “Draghi al Meeting Cl di Rimini? Intervento da piacione. Si vuole defenestrare Conte perché dà spazio al M5s” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “L’Intervento di Mario Draghi al Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini? Come è già avvenuto a marzo sul Financial Times, seppure con toni più sofisticati, ha fatto un altro Intervento da piacione. Chi mai può essere in disaccordo sulla necessità di prospettare un futuro migliore per le nuove generazioni?”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal deputato di LeU, Stefano Fassina, che aggiunge: “Questo mantra delle giovani generazioni è stato il cavallo di battaglia dell’egemonia liberista degli ultimi trent’anni per nascondere una drammatica questione sociale: l’enorme redistribuzione di ricchezza e il peggioramento ... Leggi su ilfattoquotidiano

Non è la prima volta che si vedono negli ultimi mesi, ma l'incontro balneare tra i due Beppe (Sala, sindaco di Milano, e Grillo, fondatore del M5s) che si è svolto l'altro giorno nella villa dell'ex c ...

Grillo realizza il suo sogno: diventare una corrente del Pd

Beppe Grillo forse non ha mai davvero creduto alle stelle. Ne ha contate cinque, ma non erano una costellazione e neppure una mappa, ma solo una giostra, un diversivo, una strada panoramica per tornar ...

Non è la prima volta che si vedono negli ultimi mesi, ma l'incontro balneare tra i due Beppe (Sala, sindaco di Milano, e Grillo, fondatore del M5s) che si è svolto l'altro giorno nella villa dell'ex c ...

Beppe Grillo forse non ha mai davvero creduto alle stelle. Ne ha contate cinque, ma non erano una costellazione e neppure una mappa, ma solo una giostra, un diversivo, una strada panoramica per tornar ...