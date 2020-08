Goodyear vieta ai dipendenti di indossare slogan “All Lives Matter”, “Blue Lives Matter” o MAGA, ma Black Lives Matter è consentito (Di mercoledì 19 agosto 2020) È trapelata una diapositiva da un corso di formazione sulla diversità Goodyear che contrassegna “Blue Lives Matter”, “All Lives Matter” e “MAGA” abbigliamento “inaccettabile”, mentre ritiene che Black Lives Matter e gli slogan LGBT siano “accettabili”. La diapositiva trapelata riguarda la loro politica di “tolleranza zero” nei confronti del sostegno alla polizia o ai valori conservatori. Secondo un rapporto di WIBW , la persona che ha scattato la foto della diapositiva ha affermato che è stata presentata in uno ... Leggi su databaseitalia

