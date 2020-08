Golpe militare in Mali, arrestati presidente e primo ministro (Di mercoledì 19 agosto 2020) In Mali è in corso un colpo di stato. Il leader dei soldati ammutinati ha annunciato l'arresto del presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cisse. Nelle scorse ore era stato annunciato l'arresto dei ministri degli Esteri e delle Finanze e del presidente del Parlamento. Il presidente Maliano Ibrahim Boubacar Keita e il suo primo ministro, Boubou Cisse', sono stati "arrestati" ieri nel tardo pomeriggio a Bamako da soldati in rivolta, ha dichiarato uno dei leader dell'ammutinamento. "Possiamo dirvi che il presidente e il primo ministro sono sotto il nostro controllo. Li abbiamo arrestati a casa del presidente", ha detto un soldato che ha chiesto ... Leggi su ilfogliettone

