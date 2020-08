Golpe in Mali: il presidente si dimette e scioglie il governo. I militari: «Ora transizione verso elezioni» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nella notte il presidente Ibrahim Boubacar Keita, dopo l’ammutinamento del 18 agosto, ha annunciato le sue dimissioni e sciolto il governo. L’annuncio è arrivato ore dopo che lui e il premier Cisse erano stati presi prigionieri dai militari. Questi ultimi hanno dichiarato di voler mettere in atto una «transizione politica civile» per portare alle elezioni generali entro un «tempo ragionevole». Gli uomini in uniforme sono apparse poi sul canale tv pubblico Ortm alle 3:40 ora locale «noi, le forze patriottiche raggruppate nel Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp), abbiamo deciso di assumerci le nostre responsabilità davanti al popolo e alla storia», ha dichiarato il loro portavoce, il colonnello maggiore Ismael Wagué, ... Leggi su open.online

