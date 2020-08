Golpe in Mali: i militari tornano a parlare in diretta tv (Di mercoledì 19 agosto 2020) Continua a rimanere alte la tensione in Mali: dopo il Golpe di ieri, i militari tornano a fare un annuncio usando un canale della tv pubblica. Altissima le tensione in Mali. Nello stato africano, durante il corso della giornata del 18 agosto, è stato messo in atto un Golpe militare. Il presidente Ibrahim Boubacar Keita è stato arrestato e poi costretto alle dimissioni. Dopo nemmeno 24 ore, i militari tornano a parlare usando un canale della tv pubblica. Quest’ultimi sono intervenuti in video dichiarando di voler mettere in atto una fase che vedrà, nel breve periodo, una “transizione politica civile”, per poi portare il Paese a nuove elezioni entro un tempo ragionevole. In una fase ancora del tutto ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : Golpe in Mali, arrestati il presidente e il premier #ANSA - Agenzia_Ansa : #Mali, il presidente Keita si dimette dopo il golpe - Agenzia_Italia : Golpe in Mali, i militari arrestano presidente e primo ministro - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Golpe in Mali, militari: 'Ora transizione civile verso le elezioni' #Mali - AfricaeAffari : Golpe in Mali: Keita costretto alle dimissioni, i militari vanno in tv - -