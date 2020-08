Golpe in Mali, arrestati presidente e premier. Sciolto il Parlamento (Di mercoledì 19 agosto 2020) Colpo di Stato in Mali. Il presidente Ibrahim Boubacar Keita ha annunciato stanotte le sue dimissioni e lo scioglimento del Parlamento e del governo, poche ore dopo essere stato arrestato, insieme al ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : Golpe in Mali, arrestati il presidente e il premier #ANSA - Agenzia_Ansa : #Mali, il presidente Keita si dimette dopo il golpe - Agenzia_Italia : Golpe in Mali, i militari arrestano presidente e primo ministro - Rossa19901018 : RT @JLTouadi: In Mali sembrano confermarsi le voci di un golpe militare. Il Presidente e il Primo ministro sono agli arresti. Si attende da… - mauneobux : #News Ultim'ora Golpe in Mali, 'arrestati il presidente e il premier' -