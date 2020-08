Golf, sette azzurri presenti per il Wales Open. Riparte la caccia alla FedEx Cup (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’European Tour rimane in Galles, sullo stesso percorso del Celtic Manor Resort, a City of Newport, dove la scorsa settimana si è svolto il Celtic Classic, il quinto dei sei eventi “UK Swing” che hanno segnato la ripresa del circuito dopo il lungo stop per la pandemia. sette gli italiani in campo, Renato Paratore, Andrea Pavan, Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Lorenzo Gagli, Francesco Laporta e Lorenzo Scalise con il primo intento ad assicurarsi l’ingresso nel field del prossimo major, l’US Open, in programma dal 17 al 20 settembre. Infatti i primi dieci classificati dopo il Wales Open, non altrimenti esenti, dello speciale ordine di merito relativo alle gare “UK Swing” avranno il pass. Al momento Paratore, vincitore del primo evento, il British ... Leggi su sportface

