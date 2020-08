golf, PGA Tour va ai PlayOffs senza Koepka (Di mercoledì 19 agosto 2020) "A causa di un dolore alle anche Koepka non prenderà il via al Northern Trust. Per lui stagione terminata". Oggi, scatta la corsa verso i 15 milioni di dollari destinati al vincitore della FedEx Cup, ... Leggi su quotidiano

Pga Tour: inizia la caccia ai 15 mln di dollari Fedex Cup

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Scatta la corsa verso i 15 milioni di dollari destinati al vincitore della FedEx Cup, che ne distribuirà complessivamente 60 milioni al termine delle prossime tre gare del PGA ...

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Scatta la corsa verso i 15 milioni di dollari destinati al vincitore della FedEx Cup, che ne distribuirà complessivamente 60 milioni al termine delle prossime tre gare del PGA ...