Gol spettacolare di Gnabry in semifinale Champions [VIDEO] (Di mercoledì 19 agosto 2020) Goal straordinario del talento tedesco del Bayern Monaco che porta in vantaggio i suoi con una strepitosa azione personale culminata con una conclusione perfetta. Gnabry riceve palla da centrocampo mentre è sull’out destro la controlla senza perdere velocità, saltando tutta la difesa francese per poi scatenare un mancino potentissimo nell’angolino basso: بايرن ميونخ 1 × 0 ليون هددددددددددددددددددف جيلينسكي جنابري #OLFCB > ... Leggi su giornal

mursili13 : @jo19N26 E ricordiamoci che andammo fuori per un gol spettacolare del sunnominato. Grande campione - ricardorubio44 : ???? Oggi faccio veramente fatica a scegliere il migliore in campo, indice di un rendimento di squadra eccezionale. Y… - Furiaceca6 : #RuiBarros gol spettacolare - Simonetst10 : @pisto_gol @cippiriddu Credo che un calcio ultra offensivo e spettacolare oggigiorno non sia applicabile ad una squ… - HSHScom : Da rivedere: lo spettacolare gol di Cale Makar contro gli Arizona Coyotes - -

Ultime Notizie dalla rete : Gol spettacolare Gol spettacolare di Gnabry in semifinale Champions [VIDEO] Giornal Youth League: tripletta di Adamu, Salisburgo in semifinale

Grazie a uno spettacolare 4-3 il Salisburgo supera il Lione e va in semifinale di Youth League. Sono i francesi (che sbagliano un rigore con Da Silva al 10’) a passare con Soumaré al 30’, ma il gol di ...

EUROPA LEAGUE, Inter in finale: 5-0 allo Shakhtar

Spettacolare successo dell'Inter, che si garantisce la finale di Europa League stendendo con un sonoro 5-0 lo Shakhtar Donetsk. A segno con due gol per parte i due attaccanti della squadra di Conte, ...

Grazie a uno spettacolare 4-3 il Salisburgo supera il Lione e va in semifinale di Youth League. Sono i francesi (che sbagliano un rigore con Da Silva al 10’) a passare con Soumaré al 30’, ma il gol di ...Spettacolare successo dell'Inter, che si garantisce la finale di Europa League stendendo con un sonoro 5-0 lo Shakhtar Donetsk. A segno con due gol per parte i due attaccanti della squadra di Conte, ...