Gol Gnabry, magia del tedesco in Lione-Bayern Monaco: poi il raddoppio e la doppietta personale [VIDEO] (Di mercoledì 19 agosto 2020) Bayern Monaco avanti sul Lione nella seconda semifinale di Champions League. Dopo un avvio in sofferenza (con occasione sprecata da Depay e palo di Toko-Ekambi), i bavaresi sono passati grazie ad una bella azione personale di Serge Gnabry. Serie di dribbling per il tedesco, che semina il panico e di sinistro batte l’incolpevole Anthony Lopes. Una decina di minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio della squadra di Flick ancora con Gnabry. In basso il VIDEO del primo gol. L'articolo Gol Gnabry, magia del tedesco in Lione-Bayern Monaco: poi il raddoppio e la doppietta ... Leggi su calcioweb.eu

