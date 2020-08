Gnabry trascina il Bayern, all'intervallo Lione sotto 2-0 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Bayern Monaco va sul 2-0 dopo un primo tempo sofferto contro il Lione, bravo a pungere soprattutto in contropiede, molto meno sul lato sinistro, con Cornet in continua difficoltà con Gnabry. Leggi su tuttonapoli

news24_napoli : Gnabry trascina il Bayern, all’intervallo Lione sotto 2-0 #Napoli - sscalcionapoli1 : Gnabry trascina il Bayern, all'intervallo Lione sotto 2-0 #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Gnabry trascina

Tutto Napoli

Il Bayern Monaco va sul 2-0 dopo un primo tempo sofferto contro il Lione, bravo a pungere soprattutto in contropiede, molto meno sul lato sinistro, con Cornet in continua difficoltà con Gnabry. Però l ...Gnabri segna il 2-0 e mette il secondo sigillo sul match: la manovra del Bayern si conclude con un cross teso nel centro dell'area in cui prova Perisic a infilare la palla in rete ma inciampa; alle ...