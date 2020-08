Glik: Osimhen un talento ma la A non è la Ligue1 - Calcio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il difensore, ex Toro, parla anche del connazionale Milik destinato a lasciare Napoli: 'Non ho parlato con Arek, ma da settimane leggo che potrebbe andare alla Juve . Sicuramente è un centravanti ... Leggi su sportevai

LazioIn : Serie A, il tabellone del calciomercato: Osimhen primo botto. Glik torna in Italia - gazzettaGranata : Serie A, il tabellone del calciomercato: Osimhen primo botto. Glik torna in Italia #TorinoFC #FVCG #SFT - BelottiFans : Serie A, il tabellone del calciomercato: Osimhen primo botto. Glik torna in Italia -