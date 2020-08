Giuseppe Di Bello: chi è l’ex carabiniere che ha trovato i resti che forse sono di Gioele Mondello (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giuseppe Di Bello, 55 anni, di Capo D’Orlando, ex carabiniere in congedo è la persona che ha trovato il tronco di bambino e gli altri resti che sembrerebbero appartenere a Gioele Mondello. Il militare in congedo questa mattina aveva raccolto l’appello di Daniele Mondello, padre di Gioele, unendosi ad alcune centinaia di volontari che hanno cominciato a perlustrare la zona attorno all’autostrada Messina-Palermo. L’uomo dopo aver trovato i resti ha chiamato i vigili del fuoco che a loro volta poi hanno girato la segnalazione al magistrato che coordina l’inchiesta, il procuratore di Patti Angelo Cavallo, e alla polizia scientifica. Giuseppe Di ... Leggi su nextquotidiano

Le massicce ricerche in Caronia sono partite stamane da una segnalazione di un volontario, che ha fatto scattare l’allarme per il bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto insieme con la madre ...

