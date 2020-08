Giorgio Palù e la carica virale del Coronavirus che scende, anzi no (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il professor Giorgio Palù, docente emerito di Virologia all’Università di Padova, e consigliere del governatore del Veneto Zaia per la gestione dell’epidemia di Coronavirus oggi rilascia un’intervista al Corriere del Veneto. La parte più interessante è quella in cui Palù afferma che la carica virale del Coronavirus non solo non è scesa ma al contrario la virulenza è aumentata: Sono ricominciati i contagi infatti. «Sì ma adesso tra il 90% e il 95% dei nuovi casi sono asintomatici, anche per l’accresciuta capacità del nostro sistema sanitario di individuare e isolare subitoicontatti di ogni positivo. Attenzione, però, anche gli asintomatici possono contribuire a diffondere il Coronavirus, ... Leggi su nextquotidiano

