Gioele straziato nel corpo | il papà straziato nell’anima E la sua morte è ancora un mistero

Un padre, Daniele Mondello, che saluta con un pianto straziante il figlio Gioele, e la fine delle illusioni, se ne erano rimaste. La speranza di trovarlo vivo, delusa in modo atroce, ha trovato un piccolo rifugio nel senso di liberazione che ha accompagnato un commiato rimandato di giorno in giorno, con il pensiero di …

Sarebbero di un bambino i resti umani ritrovati poco fa tra le campagne di Caronia da un carabiniere in congedo in una zona a poche centinaia di metri dal traliccio in cui è stato trovato, lo scorso 8 ...Un corpo “straziato” dall’aggressione di un animale, ecco cosa resta del bimbo. Un ritrovamento drammatico, riuscito grazie a un carabiniere di Capo d’Orlando ormai in pensione, Giuseppe Di Bello, che ...