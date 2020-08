Gioele, sfogo del padre su Facebook: "Trovate in 5 ore da un volontario: ho dubbi sulle ricerche" (Di giovedì 20 agosto 2020) Daniele Mondello: "La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia" Leggi su repubblica

Lo afferma Daniele Mondello, papà di Gioele e marito di Viviana Parisi, sul proprio profilo Facebook. "Nonostante il dramma che mi ha travolto - scrive - trovo doveroso ringraziare quanti mi hanno ...

Viviana Parisi, il procuratore: "Gioele mi colpisce al cuore, devo trovarlo"

Il procuratore Angelo Cavallo conclude l’ennesimo vertice in prefettura. Ha la voce affranta dopo 15 giorni di ricerche vane di Gioele, il bimbo di 4 anni, scomparso nelle campagne di Caronia (Messina ...

