Gioele, riconosciuti gli indumenti: ecco di chi è il corpo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 agosto. Per gli uomini che coordinano le ricerche del bambino i resti ossei e la maglietta sarebbero suoi «al 99 per cento». Le tracce sono state segnalate da uno dei volontari che da giorni affiancano vigili del fuoco, forestali e poliziotti. L'uomo è un carabiniere in congedo. Il posto, coperto da rovi e arbusti si trova a circa 200 metri dall'autostrada e a una certa distanza dal punto in cui è stato trovato il corpo di Viviana Parisi, ai piedi di un traliccio della rete elettrica. Secondo alcuni uomini che partecipano alle ricerche i resti umani ritrovati «sarebbero di un bambino». Poco prima ha parlato la zia del bambino, Mariella Mondello, che aveva annunciato il ritrovamento di resti umani. ... Leggi su howtodofor

kvittoriak : RT @m4ssimiliano_86: @kvittoriak @SimoPinkPanther Si è la famiglia che si cercava, dice che di sono riconosciuti dopo la descrizione. (Fatt… - m4ssimiliano_86 : @kvittoriak @SimoPinkPanther Si è la famiglia che si cercava, dice che di sono riconosciuti dopo la descrizione. (F… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele riconosciuti Viviana Parisi, la scomparsa di Gioele e la morte della dj: il caso dall’inizio Corriere della Sera Trovati dai volontari i resti di Gioele, “Ossa e una maglietta, sono sue al 99%” (VIDEO)

Ossa e una maglietta trovati da un carabiniere in congedo che si era unito ai quasi 300 volontari messi insieme dai familiari. E’ scattato alle 12,25 l’allarme ritrovamento di Gioele Mondello, il bamb ...

Le ultime da Caronia: ritrovati resti ossei, pezzi di maglia potrebbero essere di Gioele

Purtroppo non ci sono buone notizie in arrivo dalla Sicilia. Questa mattina, il gruppo di ricerca nei boschi di Caronia, ha fatto dei ritrovamenti significativi. Secondo quanto si apprende, sarebbero ...

Ossa e una maglietta trovati da un carabiniere in congedo che si era unito ai quasi 300 volontari messi insieme dai familiari. E’ scattato alle 12,25 l’allarme ritrovamento di Gioele Mondello, il bamb ...Purtroppo non ci sono buone notizie in arrivo dalla Sicilia. Questa mattina, il gruppo di ricerca nei boschi di Caronia, ha fatto dei ritrovamenti significativi. Secondo quanto si apprende, sarebbero ...