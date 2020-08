Gioele Mondello, trovati resti umani e una maglietta vicino al traliccio di Viviana Parisi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un volontario che sta partecipando alle ricerche del piccolo Gioele a Caronia ha fatto una segnalazione, sulla quale sono in corso verifiche. Il pm è sul posto Leggi su corriere

rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - rtl1025 : ?? Sul luogo dove sono state trovate alcuni resti ossei e tracce di indumenti che sarebbero compatibili con il picco… - ellazeljaeva : RT @rtl1025: ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 agosto. Per g… - lauraro26031087 : RT @rtl1025: ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 agosto. Per g… - millervexile : RT @rtl1025: ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 agosto. Per g… -