Gioele Mondello, l’abbraccio del padre alla bara e lo stop alle ricerche: in attesa del Dna tutti i punti da chiarire (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo 16 giorni, Daniele Mondello, abbraccia in lacrime la piccola bara che gli agenti portano a spalla dal luogo del ritrovamento. Manca l’ufficialità, che arriverà soltanto quando si avrà il risultato del test del Dna, ma le ricerche sono finite. Dal 3 agosto incessantemente una task force coordinata dai Vigili del fuoco aveva cercato mamma e figlio, Viviana Parisi e il piccolo Gioele. La donna è stata ritrovata dopo cinque giorni, ce ne sono voluti altri 11 per ritrovare i resti di un bambino di 4 anni – l’età di Gioele – e gli indumenti: una maglietta e delle scarpette. Che saranno sottoposti al papà del piccolo per il riconoscimento: “Abbiamo sempre pensato che il bambino fosse in questo posto è i fatti, ... Leggi su ilfattoquotidiano

rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - rtl1025 : ?? Sul luogo dove sono state trovate alcuni resti ossei e tracce di indumenti che sarebbero compatibili con il picco… - fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - pianetidipinti : RT @rtl1025: ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 agosto. Per g… - ailuigiuliaa : RT @rtl1025: ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 agosto. Per g… -