Gioele, lo strazio del padre alla vista della bara (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le immagini strazianti dell'arrivo della bara del piccolo Gioele Roberto Chifari "Le indagini e le ricerche - ha spiegato il procuratore Angelo Cavallo sono state effettuate in condizioni difficili. Sono state fatte varie ipotesi, se ne sono rafforzate alcune, ne sono cadute altre. Stiamo lavorando da 16 giorni e continueremo a farlo". Sollecitato dai giornalisti, il magistrato ha detto che "perdono quota le piste riconducibili ad ambiti familiari". Così come quella dell'attacco da parte di animali che avrebbero martoriato il corpo del piccolo - trovato smembrato, con la testa lontana dal tronco e dal femore, individuati insieme a un ciuffo di capelli o di peli - quando non poteva più difendersi. Il procuratore ha sottolineato che "finora è solo possibile dire che i resti trovati sono compatibili ... Leggi su ilgiornale

Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele di 4 anni, è in lacrime sulla bara dove sono stati adagiati i resti umani trovati questa mattina nelle campagne di Caronia che potrebbero appartenere al f ...

Parla Daniele Mondello, in un’intervista al Corriere della Sera. Il marito di Viviana Parisi, trovata morta nei boschi di Caronia, papà di Gioele, il bimbo di 4 anni che ancora non si trova e le cui r ...

