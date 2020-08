Gioele, il volontario: "I soccorsi non ci hanno coordinato" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roberto Chifari Parla uno dei volontari che questa mattina ha battuto la zona in cui sono stati trovati quelli che sembrerebbero i resti del piccolo Gioele Mondello: "I soccorsi non ci hanno coordinato perché siamo dei volontari e ci hanno detto di arrangiarci da soli", ha raccontato al Giornale.it spiegando di aver "trovato il posto con Google maps". "Il signore che ha trovato il corpo - ha aggiunto - aveva una roncola ed è riuscito a farsi strada". Persone: Viviana Parisi Gioele Mondello  Leggi su ilgiornale

Radio1Rai : Svolta nelle indagini a Caronia: le tracce individuate da un volontario e da un Carabiniere in congedo sarebbero al… - ilriformista : Una possibile svolta nelle indagini a #Caronia per la scomparsa del piccolo #Gioele - ilario82 : #Gioele Trovati resti. Da cinque ore è in corso il sopralluogo degli inquirenti a Caronia. La scoperta è di un volo… - lecodelsud : Solo 5 ore e una falce per trovare Gioele. Il volontario che ha trovato i resti “dove gli altri non hanno cercato”… - ompetitor : RT @Valenti17938768: #Gioele trovato a pochi metri dal cadavere della mamma. Il volontario che ha fatto il ritrovamento, dice di essere usc… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele volontario Gioele, un volontario trova qualcosa | lasiciliaweb lasiciliaweb | Notizie di Sicilia Trovate ossa e una maglietta, dramma a Caronia: "Sono di Gioele al 99%"

Momenti drammatici a Caronia, dove un ex carabiniere di Capo d'Orlando ha trovato tracce di ossa e una maglietta. Sembra dunque arrivata la svolta nelle ricerche del piccolo Gioele, scomparso il 3 ago ...

Dj morta: un centinaio di volontari alla ricerca di Gioele

Caronia - Un centinaio di persone sono riunite da questa mattina al 'campo base' di Caronia dopo aver raccolto l'appello di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, 43 anni, la Dj trovata morta nel ...

Momenti drammatici a Caronia, dove un ex carabiniere di Capo d'Orlando ha trovato tracce di ossa e una maglietta. Sembra dunque arrivata la svolta nelle ricerche del piccolo Gioele, scomparso il 3 ago ...Caronia - Un centinaio di persone sono riunite da questa mattina al 'campo base' di Caronia dopo aver raccolto l'appello di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, 43 anni, la Dj trovata morta nel ...