Gioele e Viviana Parisi, tutto quello che sappiamo finora del giallo di Caronia: dall'incidente al presunto ritrovamento (Di mercoledì 19 agosto 2020) Apparterrebbero a Gioele Mondello i resti ritrovati questa mattina. Gli inquirenti che indagano sulla sua scomparsa e sulla morte di Viviana Parisi ne sono sempre più convinti, sebbene... Leggi su ilmattino

rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - IlContiAndrea : Complimenti al team di #chilavisto che il 18 agosto ha confezionato la puntata speciale dedicata al giallo di… - chiccamonopolii : #VivianaParisi e #GioeleMondello potevano essere salvati? Si !!! Bisogna dirlo affinché non accadano ancora traged… - OlgaRedBlack : RT @madeinsicily84: Se nn è d Viviana ke ha lasciato l’auto all’uscita della galleria, di chi è questa frenata poco più avanti? Di qualcuno… -