Gioele, "amabili resti", Dna e misteri. Il giallo di Caronia (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI - L'8 agosto era stata trovata senza vita la mamma di Gioele, Viviana Parisi dj e producer, nel bosco di Caronia, a circa 500 metri dal luogo dove cinque giorni prima era scomparsa assieme al figlio di 4 anni. La fede nuziale che portava al dito e gli abiti che indossava non hanno lasciato dubbi. Il corpo, trovato in una zona boschiva dai vigili del fuoco, sotto un traliccio, era riverso a terra irriconoscibile, ma gli abiti, alcune collanine che aveva al collo e la fede che riportava il nome della donna, quello del marito e l'anno della loro nozze, hanno permesso di identificarlo. Solo il primo capitolo di un giallo ancora tutto da chiarire. Del bambino, allora, nessuna traccia, e oggi che sono stati trovati i poveri resti di un corpicino martoriato, che per gli investigatori appartengono "al 99%" al ... Leggi su agi

