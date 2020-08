Giampaolo in conferenza stampa oggi in tv: orario e canale dove vederla in diretta (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tutto pronto per la conferenza stampa di Marco Giampaolo che parlerà pubblicamente per la prima volta nella sede del Torino. C’è grande attesa per ascoltare le sue prime dichiarazioni: dopo l’esperienza negativa sulla panchina del Milan, Giampaolo è pronto per ripartire in Serie A. e lo fa alla guida di una delle squadre che più hanno deluso nella scorsa stagione. La conferenza avrà luogo alle ore 15:00 di mercoledì 19 agosto 2020 e sarà trasmessa su Torino Channel, canale tematico del club, e probabilmente anche sui canali social della società granata. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dall’inizio della conferenza stampa ... Leggi su sportface

Robertoro80 : @Andre_Dalma Dici che oggi Giampaolo si presenterà alla conferenza stampa per la sua presentazione o è già scappato????? - sportface2016 : #Torino Tutte le informazioni per seguire la conferenza stampa di Marco #Giampaolo: orario e canale dove vederlo… - zazoomblog : LIVE – Torino Giampaolo in conferenza stampa: la presentazione (DIRETTA) - #Torino #Giampaolo #conferenza - Dalla_SerieA : Torino, Giampaolo verrà presentato mercoledì 19 agosto - - infoitsport : Torino, Giampaolo in conferenza stampa: data, orario e tv della presentazione -

Ultime Notizie dalla rete : Giampaolo conferenza Conferenza stampa Giampaolo: le parole del tecnico del Toro Calcio News 24 Conferenza stampa Giampaolo: le parole del tecnico del Toro

Marco Giampaolo si è presentato oggi durante la conferenza stampa con i media allo stadio “Olimpico Grande Torino”. Queste le parole del neo tecnico granata.

LIVE – Torino, la presentazione di Marco Giampaolo

Cari amici di Toro News, è il giorno del battesimo di Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Torino. Il tecnico abruzzese terrà oggi la conferenza stampa di presentazione allo stadio Olimpico-Grand ...

Marco Giampaolo si è presentato oggi durante la conferenza stampa con i media allo stadio “Olimpico Grande Torino”. Queste le parole del neo tecnico granata.Cari amici di Toro News, è il giorno del battesimo di Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Torino. Il tecnico abruzzese terrà oggi la conferenza stampa di presentazione allo stadio Olimpico-Grand ...