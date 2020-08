Giallo di Caronia, il papà di Gioele è sicuro: “Viviana non lo avrebbe mai ucciso e non aveva paura dei cani” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Giallo di Caronia, il papà di Gioele è convinto: “Viviana non l’ha ucciso” “Viviana non lo avrebbe mai ucciso e non aveva paura dei cani”: lo afferma Daniele Mondello, marito della donna e papà del piccolo Gioele, tra i protagonisti, suo malgrado, di quello che ormai è diventato tristemente noto come il Giallo di Caronia. L’uomo, dunque, al momento non crede all’ipotesi più accreditata, quella dell’omicidio-suicidio, ma è più propenso a pensare che la donna sia stata aggredita da qualcuno. Una tesi già avanzata dall’avvocato di famiglia, Pietro Venuti, che ha affermato: ... Leggi su tpi

IlContiAndrea : Complimenti al team di #chilavisto che il 18 agosto ha confezionato la puntata speciale dedicata al giallo di… - repubblica : RepTv In trecento per cercare il bambino in montagna - angelo_arcadu : RT @AlfioKrancic: Una breve riflessione sul giallo di Caronia. Riguarda la misteriosa famigliola settentrionale che ha visto la Dj con il f… - Affaritaliani : Giallo di Caronia: Viviana Parisi, certificato medico trovato nell'auto - tusciaweb : Giallo di Caronia, centinaia di volontari in campo per cercare il piccolo Gioele Caronia - Hanno risposto in -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Caronia Giallo di Caronia, le nuove ipotesi al vaglio e le ultime notizie La7 Giallo di Caronia: Viviana Parisi, certificato medico trovato nell'auto

"Soffriva di paranoia e ha avuto un crollo mentale dovuto a crisi mistiche”. Questo è scritto su un certificato medico di Viviana Parisi ritrovato nell’auto della donna. Il certificato medico risalent ...

Viviana Parisi, il testimone: «Abbracciava il piccolo Gioele come per proteggerlo»

Il turista-testimone del giallo di Caronia si è fatto vivo dopo tredici giorni. Ha deciso di presentarsi, domenica scorsa, spontaneamente, al Commissariato della sua città dopo aver ascoltato ...

"Soffriva di paranoia e ha avuto un crollo mentale dovuto a crisi mistiche”. Questo è scritto su un certificato medico di Viviana Parisi ritrovato nell’auto della donna. Il certificato medico risalent ...Il turista-testimone del giallo di Caronia si è fatto vivo dopo tredici giorni. Ha deciso di presentarsi, domenica scorsa, spontaneamente, al Commissariato della sua città dopo aver ascoltato ...