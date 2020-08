Giacomo Urtis rivela: "Sono bisex". E bacia Adriana Peluso (Di mercoledì 19 agosto 2020) "Sei l'unica donna che mi fa sentire un vero galantuomo": si tratta della didascalia che accompagna la foto, scattata a Porto Cervo, di un bacio tra Giacomo Urtis e Adriana Peluso e che ha fatto molto parlare sui social.Urtis nella vita fa il chirurgo dei vip nonostante sia specializzato in dermatologia e venerologia (nel suo studio sarebbe passato persino il principe del Lussemburgo), mentre lei, insegnante di ginnastica ritmica, era stata al Grande Fratello 12 per poi partecipare a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in occasione del corteggiamento di Jonas Berami e Andrea Cerioli. 19 agosto 2020 07:19. Leggi su blogo

Risale allo scorso anno la relazione tra Urtis e Rodrigo Alves, più noto come "Ken umano" che abbiamo visto tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 e ospite nei salotti tv. Tra i due è rimasto ...

