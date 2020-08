Gesesa, interruzione idrica a Morcone: tutti i dettagli (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMorcone (Bn) – Comunichiamo, che a causa di una evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico delle sorgenti che alimentano il serbatoio Colle Alto del Comune di Morcone, e da un eccessivo assorbimento in distribuzione, sarà interrotta l’erogazione del servizio idrico nelle ore notturne nelle seguenti zone: – per la zona Colle Alto, alimentata da suddetto serbatoio, la chiusura verrà effettuata tutti i giorni, fino a data da definirsi, dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del mattino successivo. Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dall’attività di gestione e ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. Per ... Leggi su anteprima24

Gesesa ha reso noto "che a causa di un problema tecnico alla rete di adduzione, nel Comune di Cautano, si potranno verificare delle irregolarità nell’erogazione del servizio idrico durante tutta la gi ...

Il Comitato Acqua Bene Comune Avellino - aspettando Godot, esprime le sue considerazioni sulla crisi idrica e la campagna elettorale: La mancanza di acqua di questa estate in vari paesi dell’Irpinia e ...

