Germania, trovato esplosivo: evacuata scuola elementare. Torna l'incubo terrorismo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Torna l'incubo terrorismo in Germania: dopo la raffica di incidenti provocati - intenzionalmente - da un 30enne sull'autostrada di Berlino, oggi una scuola elementare del Nordreno-Vestfalia è stata ... Leggi su quotidiano

Raffica di tamponamenti sull'anello autostradale di Berlino. Gli inquirenti: «Attentato islamista»

Torna la paura in Germania: l’aggressore è un trentenne iracheno spinto ad agire dal «radicalismo religioso» ma anche da disturbi psicologici. E’ stato arrestato. Sei feriti, di cui 3 gravi ...

