Germania, incidenti in autostrada in nome di Allah. Gli inquirenti: “attacco islamista” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Germania, incidenti in autostrada in nome di Allah. Gli inquirenti: “attacco islamista” Un uomo ha provocato diversi incidenti la notte scorsa, martedì 18 agosto, su un’autostrada in Germania che attraversa Berlino, la A100, ferendo sei persone, di cui tre sono in gravi condizioni, hanno reso noto gli inquirenti. La Procura generale di Berlino parla di un attacco di “matrice islamista”: stando alle autorità infatti, l’aggressore, un uomo iracheno di 30 anni che ha urlato “Allah Akbar” mentre ha cominciato a speronare altre auto. Poi è sceso dal suo veicolo minacciando di avere un’arma. Un portavoce ... Leggi su tpi

repubblica : Germania, incidenti in autostrada in nome di Allah: Le autorità: 'Attentato islamista' [aggiornamento delle 11:06] - MediasetTgcom24 : Germania, provoca incidenti stradali a Berlino: 'Attentato islamista' #Germania - monikindaaaa : RT @paolodune: Germania, un iracheno provoca incidenti in autostrada invocando Allah. Dopo tutte le notizie sugli immigrati positivi al Cov… - RSchellino : RT @paolodune: Germania, un iracheno provoca incidenti in autostrada invocando Allah. Dopo tutte le notizie sugli immigrati positivi al Cov… - aderenzis1 : Germania, incidenti in autostrada in nome di Allah: Le autorità: 'Attentato islamista' -

Ultime Notizie dalla rete : Germania incidenti Germania, incidenti in autostrada in nome di Allah: Le autorità: "Attentato islamista" la Repubblica Germania, trovato esplosivo: evacuata scuola elementare. Torna l'incubo terrorismo

Berlino, 19 agosto 2020 - Torna l'incubo terrorismo in Germania: dopo la raffica di incidenti provocati - intenzionalmente - da un 30enne sull'autostrada di Berlino, oggi una scuola elementare del Nor ...

Germania, causa incidenti in autostrada: per la polizia 'atto islamista'

Voleva uccidere le persone con la sua auto, un iracheno di 30 anni che ieri sera ha causato orrore e caos nell'anello cittadino di Berlino. L'uomo ha causato tre incidenti consecutivi sulla A100 a Wil ...

Berlino, 19 agosto 2020 - Torna l'incubo terrorismo in Germania: dopo la raffica di incidenti provocati - intenzionalmente - da un 30enne sull'autostrada di Berlino, oggi una scuola elementare del Nor ...Voleva uccidere le persone con la sua auto, un iracheno di 30 anni che ieri sera ha causato orrore e caos nell'anello cittadino di Berlino. L'uomo ha causato tre incidenti consecutivi sulla A100 a Wil ...