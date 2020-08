Genoa, per la panchina l’alternativa a Vincenzo Italiano è Massimo Carrera (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Genoa starebbe valutando per la panchina il profilo di Massimo Carrera se Vincenzo Italiano non dovesse liberarsi dallo Spezia Il Genoa è ancora alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione. La società rossoblu sta infatti riscontrando alcune difficoltà per affidare la panchina a Vincenzo Italiano, attuale tecnico dello Spezia. Il club impegnato nei play-off di Serie B chiede infatti un indennizzo di due milioni di euro che la società rossoblu non vorrebbe pagare. Se la situazione non si sbloccasse entro la giornata di venerdì, il Genoa punterà dritto a Massimo Carrera, attuale tecnico dell’Aek Atene, con cui ... Leggi su calcionews24

Mercato, c'è Lukaku nel mirino del Real. Psg e City tentano l'assalto a Messi

ROMA - E' il giorno di Ronald Koeman. Il Barcellona poco prima di mezzogiorno ha annunciato l'ingaggio del nuovo allenatore per presentarlo poi ufficialmente nel tardo pomeriggio. Come riporta 'Mundo ...

