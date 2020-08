Gaia Bianchi mi ha dato un’idea. Perché ‘ste discoteche non le teniamo aperte e ci facciamo lezione? (Di mercoledì 19 agosto 2020) A stare tanto tempo senza vedere i ragazzi, ecco cosa succede. Perdo invariabilmente colpi. Loro avrebbero saputo dirmelo subito chi è questa tiktoker di cui tutti parlano da giorni. Io, invece, vecchia cariatide che non sono altro, son dovuta andare a cercare in rete e leggermi gli articoli, altrimenti non avrei mai neanche capito i termini della questione. Che sono, in breve, questi. Gaia Bianchi, una fanciulla che per età potrebbe sedermi davanti nei banchi di scuola, ha manifestato il suo disappunto per la chiusura delle discoteche. Il che a sedici anni mi pare un pensiero condivisibile, eh. Certo, magari se non ci si fosse accalcati dentro per settimane come anime dannate in un girone dantesco, sarebbe stato meglio, ma ormai. Nel condividere con i suoi followers l’amarezza pel destino cinico e baro, ha gettato ... Leggi su ilfattoquotidiano

