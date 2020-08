Gabry Ponte: “Qualche discoteca ha voluto far cassa senza scrupoli. Dovevo fermare la musica per dire io ai ragazzi di mettere la mascherina” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gabry Ponte (dj, produttore, giudice di Amici ed ex Eiffel 65) in queste settimane ha sempre raccontato sui social cosa stava accadendo nelle discoteche. Una voce rimasta inascoltata, dal momento che molti colleghi, come denuncia Ponte stesso, hanno preferito rimanere in silenzio “per convenienza” o “per paura di essere attaccati”. A Ilfattoquotidiano.it Gabry Ponte spiega, secondo la sua esperienza personale, cosa è successo in pista dalla riapertura dei club e racconta cosa ha visto con i propri occhi. Inclusi i tanti ragazzi meravigliati dal suo invito ad indossare le mascherine e a stare a distanza di sicurezza. Hai scritto senza troppi giri di parole “Avete fatto i coglioni e questo è il risultato. Giusto ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Gabry Ponte: “Qualche discoteca ha voluto far cassa senza scrupoli. Dovevo fermare la musica per dire io ai ragazzi… - clikservernet : Gabry Ponte: “Qualche discoteca ha voluto far cassa senza scrupoli. Dovevo fermare la musica per dire io ai ragazzi… - Noovyis : (Gabry Ponte: “Qualche discoteca ha voluto far cassa senza scrupoli. Dovevo fermare la musica per dire io ai ragazz… - RadioNovesei96 : Now Playing: Shiva - Auto Blu -, Eiffel 65, Gabry Ponte Remix#Solo Quelle che Suonano Bene! - ConventoLonato : A -

Ultime Notizie dalla rete : Gabry Ponte L'intervista/Gabry Ponte: «Troppi errori, ce lo meritiamo: una vergogna incitare i... Quotidiano di Puglia Discoteche chiuse, Gabry Ponte: "Avete fatto i cog***, giusto così"

Mentre i gestori delle discoteche ricorrono al Tar per chiedere la riapertura immediata dei loro locali, nomi illustri del mondo della notte si schierano dalla parte del governo, che il 16 agosto ha d ...

discoteche chiuse er faina

La critica riguardante la chiusura delle discoteche era stata espressa via Instagram anche da Linus e Gabry Ponte, che a differenza di Er Faina, erano stati molto duri soprattutto sull’aspetto del ...

Mentre i gestori delle discoteche ricorrono al Tar per chiedere la riapertura immediata dei loro locali, nomi illustri del mondo della notte si schierano dalla parte del governo, che il 16 agosto ha d ...La critica riguardante la chiusura delle discoteche era stata espressa via Instagram anche da Linus e Gabry Ponte, che a differenza di Er Faina, erano stati molto duri soprattutto sull’aspetto del ...